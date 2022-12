A Copa do Mundo reservou mais um jogo emocionante na última rodada da fase de grupos. A Coreia do Sul derrotou Portugal por 2 a 1, com um gol nos minutos finais, e conseguiu uma classificação heroica às oitavas de final do Mundial, nesta sexta-feira.

Apesar da derrota, o time português encerrou sua campanha na primeira fase na liderança do Grupo H, com seis pontos. Com a virada, a equipe asiática assegurou o segundo lugar da chave e a segunda vaga do grupo nas oitavas, com os mesmos quatro pontos do Uruguai, eliminado por ter desvantagem no número de gols marcados.

Já classificado, Portugal foi a campo com seis novidades na escalação, mas com a permanência de Cristiano Ronaldo. Os atletas considerados reservas queriam mostrar serviço e, na primeira chegada importante no ataque, o lateral-direito Dalot passou pela marcação e cruzou nos pés de Ricardo Horta, que finalizou com precisão para abrir o placar. A Coreia do Sul chegou a empatar a partida, mas Jin-Su estava impedido no lance.

Os times estavam pouco inspirados em campo e o jogo era morno até os 27 minutos. Em cobrança de escanteio para os sul-coreanos, Cristiano Ronaldo se abaixou, a bola bateu em suas costas e sobrou para Young-Gwon empurrar para a rede.

Obcecado com recordes, o craque português pedia a bola e estava ansioso para marcar. Caso anotasse um gol, ele igualaria a lenda Eusébio, com nove gols em Copas do Mundo com a camisa de Portugal. Aos 41, Vitinha arriscou de fora da área, o goleiro Seung-Gyu espalmou e o camisa 7 cabeceou torto para fora.

A Coreia do Sul precisava vencer, mas pouco arriscou em campo. A postura conservadora deixou com que Portugal “cozinhasse” o jogo. A seleção asiática ocupou pouco o campo de ataque e não criou tantas chances de gol.

A equipe portuguesa tocava a bola e esperava o tempo passar. A partida caminhava sem grandes emoções até o apito final. Mas Son mostrou que é diferenciado e fez valer as expectativas criadas para o seu desempenho na Copa. Em rápido contra-ataque, o atacante ficou marcado por três portugueses, mas achou lindo passe para Hwang tocar na saída do goleiro.

FICHA TÉCNICA:

COREIA DO SUL 2 X 1 PORTUGAL

COREIA DO SUL – Seung-Gyu; Moon Hwan, Kyung-Won, Young-Gwon (Jun-Ho) e Jin-Su; Woo-Young, In-Beom, Kang-In (Ui-Jo), Lee (Hee-Chan) e Son; Gue-Sung (Yu-Min). Técnico: Paulo Bento.

PORTUGAL – Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva e João Cancelo; Rúben Neves (André Silva), Matheus Nunes (Palhinha), Vitinha (William Carvalho), João Mário (Bernardo Silva), Ricardo Horta; Cristiano Ronaldo (Rafael Leão). Técnico: Fernando Santos.

GOLS – Ricardo Horta, aos 5 minutos do primeiro tempo. Young-Gwon, aos 27, e Hwang, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jae-Sung Lee e Hee-Chan.

ÁRBITRO – Facundo Tello (Argentina).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 44.097 pagantes.

LOCAL – Education City Stadium, em Doha, no Catar.