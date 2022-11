Sonhando em chegar nas oitavas de final da Copa do Mundo, Coreia do Sul e Gana se enfrentam nesta segunda-feira, às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium, pela segunda rodada. Ambas buscam o primeiro triunfo no Mundial, e os sul-coreanos serão eliminados em caso de derrota.

A seleção asiática começou sua trajetória no Mundial segurando um empate sem gols diante do Uruguai, em partida na qual levou duas bolas na trave. Em três embates com seleções da África, tem uma vitória, um empate e uma derrota.

Gana, por outro lado, nunca jogou contra uma seleção da Ásia na Copa do Mundo. A equipe africana iniciou o torneio perdendo para Portugal por 3 a 2. Na ocasião, chegou a jogar melhor em alguns momentos do duelo.

O técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, revelou que o zagueiro Kim Min-jae apresentou uma melhora após lesão sofrida na panturrilha e deve ficar à disposição para o embate. Já o atacante Hwang Hee-chan, com um desconforto muscular, também é dúvida. Principal jogador da equipe, Son Heung-min deve seguir jogando com uma proteção no rosto, mas está bem fisicamente e teve a presença confirmada pelo treinador.

“Não sinto pressão nenhuma. No primeiro jogo tivemos as nossas oportunidades, agora no segundo também vamos entrar com o objetivo de ganhar. Espero que os jogadores também não sintam pressão, mas a maneira como eles lidam é diferente”, afirmou Paulo Bento.

Do outro lado, Gana não tem problemas por lesão. Ou seja, poderá utilizar força máxima nesta segunda-feira. O técnico Otto Addo, no entanto, deverá abrir mão do esquema com três zagueiros e ir a campo com uma linha de quatro.

“Se não tivéssemos tanta falta de sorte, poderíamos ter empatado com Portugal, então acho que tudo é possível. Uruguai é muito bom, Coreia do Sul também, então acho que é um grupo com muitas seleções iguais, no mesmo nível. Qualquer coisa pode acontecer. Quem sabe podemos ter uma surpresa, não é algo que se calcula. Acho que neste momento parece que Portugal está na frente do grupo”, falou o treinador.

FICHA TÉCNICA

COREIA DO SUL X GANA

COREIA DO SUL – Seung-Gyu; Moon-Hwan, Min-Jae, Young-Gwon e Jin-Su; Jung, In-Beom, Na Sang-Ho, Lee Jae-Sung e Son Heung-Min; Ui-jo. Técnico Paulo Bento.

GANA – Ati Zigi; Seidu, Amartey, Djiku e Baba; Partey, Abdul Samed, Bukari, Kudus e André Ayew; Williams. Técnico: Otto Addo.

ÁRBITRO – Anthony Taylor (Inglaterra).

HORÁRIO – 10h.

LOCAL – Education City Stadium, em Doha.