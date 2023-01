Dono de dez títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians pode carimbar a classificação antecipada para a segunda fase nesta sexta-feira. Quem também tem chances de avançar é o Fluminense, segundo maior campeão do torneio com cinco conquistas.

Na liderança do Grupo 12, com três pontos, o Corinthians enfrenta o Fast Clube-AM precisando vencer para avançar, desde que a Ferroviária (três) não perca para o Zumbi-AL. Ambos os jogos acontecerão na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

O Fluminense também está muito perto de confirmar a vaga. O time carioca desafia o Imperatriz-MA também precisando vencer para avançar. Com ambos os times têm três pontos, para que a classificação seja confirmada, Taubaté-SP e Porto Vitória-ES precisam empatar. Os jogos serão no Joaquinzão, em Taubaté.

No total, 26 jogos serão disputados nesta sexta-feira, destaque também para o atual campeão, o Palmeiras. Em busca do bicampeonato, time de Palestra Itália também pode se classificar. Líder do Grupo 03, com três pontos, o time alviverde avança com vitória frente ao América, no Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. No entanto, o Rio Preto terá que ao menos empatar com o Juazeirense-BA.

Na rodada, outros jogos também chamam a atenção, a exemplo de São Carlos-SP x Botafogo-RJ, além de São Bento-SP e Athletico-PR.

Confira os jogos desta sexta-feira:

08h45

Grêmio São-Carlense-SP x Pinheirense-PA

11h

São Carlos-SP x Botafogo-RJ

13h

Tanabi-SP x Real Ariquemes-RO

Tupã-SP x Parauapebas-PA

Comercial-SP x Volta Redonda-RJ

Atlético Guaratinguetá-SP x Pague Menos-CE

Suzano-SP x Vitória da Conquista-BA

Flamengo-SP x São José-RS

Paraná-PR x Vitória-BA

15h

São Bento-SP x Athletico-PR

Taubaté-SP x Porto Velho-ES

15h15

Portuguesa-SP x Náutico-PE

Velo Clube-SP x Cuiabá-MT

Inter de Limeira-SP x Sport-PE

Gama-DF x Goiás-GO

Guarulhos-SP x Coritiba-PR

SKA Brasil-SP x Astel Brasil-ES

17h15

Rio Preto-SP x Juazeirense-BA

Barretos-SP x Picos-PI

Imperatriz-MA x Fluminense-RJ

17h45

Mirassol-SP x Inter de Minas-MG

Catanduva-SP x Ceilândia-DF

19h30

América-RN x Palmeiras-SP

Ferroviária-SP x Zumbi-AL

20h

União-MS x Chapecoense-SC

21h45

Fast Clube-AM x Corinthians-SP