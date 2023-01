A primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 terá seu complemento nesta terça-feira com outros 29 jogos. Destaque para as estreias de Corinthians, o maior campeão da competição, e Palmeiras, atual campeão. O América-SP, convidado às pressas, também fará seu primeiro jogo.

O Corinthians estreia diante do Zumbi-AL, às 21h45, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Os paulistas, com dez títulos, não levantam a taça desde 2017 e entram pressionados para sair da fila. Integram o Grupo 12 ainda: Ferroviária-SP e Fast Clube-AM.

Atual campeão, o Palmeiras enfrentará o Juazeirense-BA, às 19h30, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O time alviverde quer o bicampeonato após vencer pela primeira vez a competição. Além da dupla, figuram no Grupo 3: Rio Preto-SP e América-SP.

Aliás, América-SP foi convidado às pressas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) após a desistência do Santana-AP. O time de São José do Rio Preto herdou a vaga, uma vez que os amapaenses alegaram falta de dinheiro para viajar para disputar o campeonato.

O dia também marcará a estreia de Botafogo e Fluminense. Pelo Grupo 19, o alvinegro carioca enfrentará o Pinheirense-PA, às 11 horas, no estádio Luís Augusto Oliveira, em São Carlos. Já o Fluminense, no Grupo 14, enfrentará o Porto Vitória-ES, às 17h15, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

CONFIRA OS JOGOS DA TERÇA-FEIRA:

8H45

São Carlos-SP x São-Carlense-SP

11 HORAS

Botafogo-RJ x Pinheirense-PA

13 HORAS

Tanabi-SP x Portuguesa-SP

Tupã-SP x Velo Clube-SP

Sport-PE x Volta Redonda-RJ

Atlético Guaratinuetá-SP x Gam-DF

União Suzano-SP x Novorizontino-SP

Guarulhos-SP x Flamengo-SP

14 HORAS

Ska Brasil-SP x Paraná-PR

15 HORAS

Athletico-PR x Picos-PI

Taubaté-SP x Imperatriz-MA

15H15

Náutico-PE x Real Ariquemes-RO

Cuiabá-MT x Parauapebas-PA

Comercial-SP x Inter de Limeira-SP

Goiás-GO x Grêmio Pague Menos-CE

Figueirense-SC x Vitória da Conquista-BA

Coritiba-PR x São José-RS

16H15

Vitória-BA x Aster-ES

17H15

Barretos-SP x São Bento

Rio Preto-SP x América-SP

Fluminense-RJ x Porto Vitória-ES

17H45

Mirassol-SP x União ABC-MS

Catanduva-SP x América-RN

19H30

Palmeiras-SP x Juazeirense-BA

Ferroviária-SP x Fast Club-AM

20 HORAS

Chapecoense-SC x Inter de Minas-MG

Avaí x Ceilândia-DF

21H45

Corinthians-SP x Zumbi-AL