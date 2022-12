Depois de sofrer com lesões e problemas físicos ao longo de 2022, principalmente no caso de jogadores mais velhos, o Corinthians está aproveitando o maior tempo de pré-temporada para trabalhar a parte física dos atletas com muito cuidado. Diferentemente da temporada anterior, para a qual teve duas semanas de preparação até a estreia no Paulistão, o time alvinegro terá cerca de um mês para se ajustar antes de ir a campo pelo estadual.

“Vamos dispor de quatro semanas e alguns dias. Isso é algo bastante novo para o futebol e o calendário brasileiro. Isso nos permite trabalhar uma progressão de carga com todo cuidado e ajuste às necessidades do nosso grupo”, afirmou Bruno Mazziotti, fisioterapeuta do Corinthians.

O calendário do futebol brasileiro, conhecido por ser sobrecarregado, sofreu novas complicações após os períodos mais dramáticos da pandemia de covid-19, e tal cenário, mais denso entre 2020 e 2021, ainda teve alguma influência sobre a organização da temporada 2022.

Já o período de preparação para 2023 acabou ampliado por influência da Copa do Mundo do Catar, primeiro Mundial disputado no final do ano. O Brasileirão, encerrado no dia 9 de dezembro em 2021, terminou dia 13 de novembro em 2022. Os jogadores ganharam folga e se reapresentaram nesta semana.

No caso do Corinthians, a reapresentação foi na quarta-feira, e os primeiros dias foram de foco no condicionamento físico. “Posso adiantar que os jogadores se apresentaram de maneira bastante positiva, seguiram as recomendações que a gente implementou nos períodos de férias, mas sempre com o cuidado de respeitar esse momento para que eles possam aproveitar, desopilar a cabeça, sem deixar de se cuidar”, disse Mazziotti.

O departamento de preparação física do clube trabalha para evitar que o próximo ano seja tão conturbado em termos de lesão quanto o atual. Alguns dos jogadores mais renomados do grupo do Corinthians já têm mais de 30 anos e tiveram problemas ao longo da última temporada.

O caso que mais preocupou os corintianos foi o de Renato Augusto, 34, que, embora importante em momentos decisivos, foi bastante atrapalhado por lesões, principalmente do meio para o fim da temporada. Mesmo assim, fez 50 jogos, 35 como titular. Também houve a frustrante situação de Paulinho, 34, que rompeu o ligamento do joelho em abril, teve de passar por uma cirurgia, e passou o restante do ano se recuperando.

O lateral-direito Fagner, 33, que teve uma temporada abaixo da média, foi outro corintiano que sofreu com lesões. Entre maio e junho, ficou mais de um mês sem jogar. Os problemas físicos somados ao rodízio do ex-treinador Vítor Pereira fizeram ele terminar 2022 como o ano com menos jogos pelo Corinthians desde que voltou ao clube, em 2014. Foram 43 partidas.

O clube ainda sofreu com problemas em jogadores mais jovens, como Maycon, que fraturou um dedo do pé esquerdo e precisou de quase dois meses para se recuperar. Já na reta final do Brasileirão, perdeu Gustavo Mosquito por uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Ele só deve voltar no meio de 2023.