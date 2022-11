O Corinthians não tem mais chance de ser vice-campeão brasileiro. Na noite desta quarta-feira, empatou por 2 a 2 com o Coritiba, no Paraná, e com isso não poderá alcançar mais o Internacional. O time gaúcho já tem 70 pontos e o Alvinegro, apenas 65, a uma rodada do fim do campeonato. O Fluminense, com 67 pontos, também está à frente. Em Curitiba, o time de Vítor Pereira jogou com 10 homens a partir dos 38 minutos do primeiro tempo.

O jogo começou em ritmo lento, com as duas equipes tocando bola sem objetividade. Era um início preguiçoso, até Du Queiroz perder uma bola pouco depois do meio de campo para Régis. O rebote sobrou para Alef Manga, que arrancou em velocidade, passou com facilidade por Balbuena e, já na área, tocou com classe na saída de Cássio.

O gol acordou o Corinthians, que pelo menos passou a tentar jogar em velocidade. Embora com dificuldade para construir jogadas, às vezes chegava pelos lados. Teve boa chance com Róger Guedes, responsável pelas principais jogadas do time.

O Corinthians ficava mais com a bola, mas não tinha objetividade e errava muitos passes. O Coritiba, com a vantagem, optou por se fechar para evitar correr riscos e, quando possível, contra-atacar.

O time paulista procurava mais as jogadas pelo lado esquerdo, mas foi pelo direito que chegou ao empate. Ramiro lançou Yuri Alberto, que saíra da área. O centroavante foi ao fundo e cruzou para Du Queiroz se redimir da falha no gol do Coxa. Na entrada da pequena área, ele subiu para cabecear e empatar.

Não demorou muito para o Coritiba passar de novo à frente, em lance com falha de Cássio e intervenção do VAR. O goleiro do Corinthians soltou o chute de Alef Manga e Fausto Vera acabou trombando com Régis, quando o meia tentava pegar o rebote.

Alertado pelo árbitro de vídeo, após ver as imagens, o árbitro Marcelo de Lima Henrique entendeu que o lance foi faltoso e marcou pênalti, que Alef Manga aproveitou. O lance revoltou os corintianos que reclamaram muito também depois do gol. Resultado: Bruno Méndez e o técnico Vítor Pereira foram expulsos.

Descontrolado, o Corinthians permitiu que o Coritiba dominasse até o final da etapa. O time paranaense, porém, não tem uma dupla como a formada por Róger Guedes e Yuri Alberto. E foram eles que deram o empate ao Corinthians logo do início do segundo tempo. Róger deu belo passe a Yuri, que penetrou e tocou na saída do goleiro.

Mas, com um homem a mais em campo, o Coritiba controlava o jogo. O Corinthians, porém, equilibrou a partida e, se corria algum perigo, também levava às vezes desconforto à defesa paranaense.

O nível da partida voltou a cair. O time da casa criou duas boas chances e nada mais. O Corinthians começou a demonstrar cansaço, mesmo com várias alterações – jogar com 10 fez diferença. Na parte final, porém, o jogo se destacou mais pelos cartões amarelos aplicados em atletas dos dois times do que pelas chances de gol.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 2 CORINTHIANS

CORITIBA – Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Egídio); Jesús Trindade, Bruno Gomes e Régis (Warley); Fabrício Daniel (Biel), Alef Manga e Matheus Cadorini (Léo Gamalho).

Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS – Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Robert Renan e Bruno Melo (Raul Gustavo); Fausto Vera (Roni), Du Queiroz, Giuliano (Mateus Vital), Ramiro (Rafael Ramos) e Róger Guedes (Maycon); Yuri Alberto.

Técnico: Vítor Pereira.

GOLS – Alef Manga, aos 9, Du Queiroz, aos 29, e Alef Manga, aos 36 do primeiro tempo. Yuri Alberto, aos 3 min do segundo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Amarelos: Róger Guedes, Gabriel, Fausto Vera, Vítor Pereira, Cássio, Mateus Vital, Rafael Santos, Chancellor, Natanael, Yuri Alberto.

CARTÕES VERMELHOS – Bruno Méndez e Vítor Pereira.

PÚBLICO – 30.049 (total).

RENDA – Não divulgada.

LOCAL – Estádio Couto Pereira.