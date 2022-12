O Corinthians revelou, nesta segunda-feira, os nomes dos profissionais que vão compor a comissão técnica a ser liderada pelo técnico Fernando Lázaro na temporada 2023. São eles: Thiago Larghi e Rodrigo Santana serão auxiliares técnicos, enquanto Flávio de Oliveira terá a função de preparador físico.

Dos três, dois já trabalharam no Corinthians. Larghi, que teve como experiente o fato de ter sido técnico do Atlético-MG e do Goiás, em 2020, volta Aso Parque São Jorge pla segunda vez. “Possui as Licenças Pro da CBF Academy e B da Uefa e é formado em Educação Física”, informou o comunicado do clube em suas redes sociais.

Flávio de Oliveira esteve no clube em 2009 e 2020. “Trabalhou por diversos clubes pelo Brasil, além de ter uma passagem marcante pelo futebol japonês”, informou o clube.

Já Rodrigo Santana acumula experiências por trabalhos feitos como técnicos de equipes do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Ele também comandou o time sub-20 do Atlético-MG. “Também comandou a equipe principal do Galo, além de ter trabalhado em clubes como Avaí e Coritiba”, completou o comunicado.

Para o início da pré-temporada, o técnico Fernando Lázaro poderá contar com o retorno do volante Paulinho, em fase final de uma cirurgia no joelho, mas não terá a participação do atacante Gustavo Mosquito, outro submetido a cirurgia.

Angel Romero e Matheus Bidu deverão ser as novidades no elenco, que vai se reapresentar no dia 14 para início dos trabalhos visando o ano que vem.