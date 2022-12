O meio-campista Júnior Urso está de volta ao Coritiba após 10 anos. Na noite de quinta-feira, o clube anunciou o volante de 33 anos como novo reforço para a temporada de 2023. Antes de acertar com o Coritiba, o jogador teve um acordo encaminhado com o Vasco, mas ambos desistiram da negociação.

Júnior Urso esteve no Coritiba nos anos de 2012 e 2013, e foi um dos destaques do vice-campeonato da Copa do Brasil. Em duas temporadas, foram 90 jogos e quatro gols marcados. “Como diz o ditado, o bom filho à casa torna. Que possamos fazer um 2023 surpreendente.”

Cria do Santo André, Urso passou por Ituano, Paraná e Avaí, antes de desembarcar no Alto da Glória. Após destaque no Coritiba, Júnior Urso foi negociado com o futebol chinês, onde permaneceu por quatro anos. Neste período, retornou ao Brasil por empréstimo para o Atlético-MG.

Retornou ao Brasil em 2019, contratado pelo Corinthians. Sua passagem durou apenas uma temporada e logo saiu para o futebol do exterior. Desta vez para atuar no Orlando City, dos Estados Unidos.

Na MLS era considerado um dos destaques da equipe, atuando em mais de 100 jogos, marcando 14 gols e contribuindo com seis assistências. Urso rescindiu seu contrato em novembro com o Orlando City e estava livre desde então, chegando a encaminhar um acordo com o Vasco, porém não evoluiu e ambos desistiram do negócio.

O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense no dia 15 de janeiro, às 16h, diante do Aruko, no Couto Pereira.