Calleri por vezes apareceu sozinho brigando contra quatro marcadores do Internacional nesta terça-feira. Em pleno Morumbi, o São Paulo mais uma vez rendeu abaixo do esperado e acabou deixando o gramado sob vaias e duras cobranças da torcida. O artilheiro concordou com a revolta dos torcedores e reconheceu que o time precisa melhorar muito para 2023.

Com o revés de 1 a 0 para os gaúchos, o São Paulo não depende apenas de suas forças para ainda sonhar com G-8, podendo ainda despencar para a 11ª colocação caso Botafogo e Fortaleza vençam seus jogos nesta rodada.

“Ela (torcida) tem toda razão de nos vaiar. Sou chato para caramba já havia reclamado em outra entrevista, mas hoje tivemos o que merecemos. A temporada é muito ruim, precisamos melhorar muito para 2023, todos têm de fazer mais”, afirmou o argentino, revoltado com o que viu em campo no Morumbi.

“São vaias com toda razão do mundo. Não podemos voltar a fazer um jogo como o de hoje. Ficar fora da Libertadores mais uma vez… O momento é difícil, e recebemos (das arquibancadas) pelo o que fizemos no campo. É Hora de todo mundo fechar a boca e trabalhar”, enfatizou, bastante triste.

“É o nosso jogo 76 da temporada, chegamos na final do Paulista e não conseguimos, na semifinal da Copa do Brasil e não conseguimos, na sul-americana e não conseguimos. As vaias são merecidas, estou muito chateado pelo que jogamos hoje. Deixamos as oportunidades passarem e precisamos de um 2023 muito melhor”, ressaltou.

O São Paulo permanece na nona colocação, com 51 pontos, mas não terá mais chances de fechar no G-8 caso América-MG e Atlético-MG vençam. Para piorar, ainda perdeu Patrick e André Anderson, suspensos, para a rodada final diante do Goiás, fora de casa. “Temos de fechar 2022 da melhor maneira”, cobrou Calleri.C