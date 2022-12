A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no primeiro parágrafo. A matéria trata dos jogadores que vão se aposentar de suas seleções no Catar.

Com apenas oito jogos restantes na Copa do Mundo, são muitos os jogadores que já deram adeus ao Catar. Alguns, no entanto, se despediram de forma definitiva dos Mundiais, caso do belga Eden Hazard, que anunciou nesta quarta-feira que não defenderá mais a seleção da Bélgica. Há outros que não disputarão mais nenhuma Copa, por conta da idade, mas devem seguir representando suas seleções em outras competições menores.

Enquanto nomes como Luka Modric, Neymar e Cristiano Ronaldo, que ainda disputam o torneio, despistam sobre seus futuros, outras figuras como Manuel Neuer e Gareth Bale garantem que desejam continuar em suas respectivas seleções. Para alguns craques, no entanto, o atual Mundial é a última oportunidade de levantar a taça mais cobiçada do futebol.

Seja por conta da idade, de declarações em tom de despedida ou por se aposentarem de suas seleções, o Estadão apontou cinco jogadores que provavelmente participaram de sua última Copa do Mundo.

Sete vezes eleito o melhor jogador do mundo, Lionel Messi dispensa apresentações. O argentino levou sua seleção a final do torneio em 2014, mas acabou sendo derrotado pela Alemanha e amargando um vice-campeonato.

Com 35 anos de idade, muitos acreditam que esse será o último Mundial de Messi. O próprio jogador, em entrevista realizada antes da competição, ventilou a possibilidade de se aposentar da seleção argentina.

“Já tenho a sorte de poder estar neste Mundial com 35 anos. Temos de ser realistas, mas me sinto muito bem fisicamente, melhor do que no ano passado”, relatou à DirecTV Sports. “O Mundial será um momento de reflexão. Vai depender de como me sentir pessoalmente e fisicamente acima de tudo. Depois do Mundial veremos o que pode acontecer no nível da minha carreira”, finalizou o camisa 10.

ROBERT LEWANDOVSKI

Melhor jogador do mundo em 2021, Robert Lewandovski não fez uma boa Copa do Mundo. Com apenas dois gols no torneio, o atacante viu uma limitada Polônia ser vítima do poderoso ataque francês nas oitavas de final.

Ao ser perguntado sobre seu futuro na seleção após a eliminação, o jogador do Barcelona não se mostrou muito confiante em sua continuação na equipe nacional. “Fisicamente eu me sinto bem”, ele disse. “A questão é que há outras coisas além do futebol e tenho que ver se a minha felicidade estará lá”. Com 34 anos de idade, Lewandovski terá 38 em 2026.

LUIS SUÁREZ

Um dos principais jogadores da história da seleção uruguaia, Luís Suárez não esteve em sua melhor forma no Mundial de 2022. Com 35 anos, o camisa nove celeste teve suas atuações questionados pela torcida e pela imprensa internacional.

Apesar de não estar no mesmo nível dos seus dias em Liverpool e em Barcelona, as imagens de Luisito chorando no banco de reservas após a eliminação de Uruguai na fase de grupos mostram o quanto o atacante ainda se importa com sua seleção.

Em coletiva de imprensa no Mundial, Suárez deixou claro que essa seria sua última Copa do Mundo. “No clube você entrega todos os dias e precisa estar focado a todo momento, porém, quando você defende o país a sensação é diferente. São as últimas partidas que tenho pela Celeste e vou desfrutar da melhor maneira”, finalizou.

EDEN HAZARD

Um dos grandes destaques da “ótima geração belga”, Eden Hazard não é o mesmo jogador que encantou o mundo em 2018. Após uma transferência para o Real Madrid e lesões persistentes, o atacante belga não detém o mesmo prestigio que tinha há alguns anos atrás.

A péssima atuação da Bélgica no torneio do Catar, aliada a um clima horrível no vestiário da equipe, contribuíram para uma melancólica despedida do jogador de 31 anos. Em suas redes sociais, o atleta postou um texto de despedida que anunciava sua aposentadoria da seleção.

“Uma página vira hoje… Obrigado pelo apoio inigualável. Obrigado por toda a felicidade compartilhada desde 2008. Decidi finalizar minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades de vocês…”

THOMAS MÜLLER

Após a vitória alemã na Copa do Mundo de 2014, Thomas Müller parecia predestinado a quebrar o recorde de maior artilheiro dos Mundiais. Com 10 gols no torneio e apenas 24 anos, tudo parecia uma questão de tempo.

O destino, no entanto, não foi tão favorável ao alemão. Após duas eliminações precoces em 2018 e 2022, Müller não marcou mais nenhum gol. A Alemanha caiu na fase de grupos no Catar e o atacante, visivelmente emocionado, deu uma entrevista em tom de despedida em seu último jogo no torneio.

“Se este for meu último jogo, gostaria de dizer algumas palavras ao torcedor. Foi um enorme prazer. Tivemos ótimos momentos e tentei colocar meu coração em campo em todos os jogos. Sempre fiz o meu melhor”, comentou o jogador.