As brasileiras Luisa Stefani, número 54 do mundo, e Ingrid Martins estão nas semifinais de duplas do WTA 125 de Montevidéu. Elas se classificaram na noite desta quinta-feira ao derrotarem de forma arrasadora as espanholas Yvonne Reimers e Rosa Mas por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2.

A competição que encerra a temporada é disputada no saibro e distribui premiação de US$ 115 mil (aproximadamente ) e as brasileiras esperam fechar a temporada com a terceira conquista.

“O jogo de hoje (quinta-feira) foi melhor que nossa estreia aqui e do que as partidas da semana passada. Estamos cada vez mais fazendo ajustes aqui no Uruguai e construindo mais, ficando mais entrosadas e animadas para a semifinal. Meu último torneio do ano e estou muito empolgada para dar um empurrão e aproveitar para jogar junto com a Ingrid e melhorar na parceria”, afirmou a paulista Luisa Stefani.

“Vimos o primeiro tempo do jogo do Brasil chateadas, mas sabíamos que estava tudo sob controle. Clima de Copa do Mundo é muito diferenciado e estávamos muito animadas, tanto que saiu o primeiro gol do Brasil quando estávamos aquecendo”, completou a tenista paulista.

Luisa Stefani se despede da temporada que voltou a jogar somente em setembro por conta da recuperação da cirurgia no joelho, mostrando que a lesão não a atrapalhou em quadra. Neste retorno, além das semifinais em Montevidéu, ela já havia ganhado dois torneios, o WTA 1000 de Guadalajara, no México, e o WTA 250 de Chennai, na Índia.

A festa brasileira não foi completa em Montevidéu porque Luis Pigossi e a parceira russa Diana Shnaider levaram a virada diante da francesa Leolia Jeanjean e a ucraniana Valeriya Strakhova, nas quartas de final. A dupla fez 7/6 (7/5) no primeiro set, mas depois acabou não resistindo às rivais, levando 7/5 e 10/3 após quase duas horas de batalha.