Marcos Caruso, 70 anos, e Marcos Paiva, 55 anos, trocaram alianças de brincadeira no último dia 18 durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. O técnico de enfermagem compartilhou em seu perfil do Instagram fotos ao lado do ator, que está no ar na novela Travessia, da TV Globo, mostrando os anéis. Ao Estadão a assessoria de imprensa do ator confirmou que não houve casamento.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivermos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse em nota enviada ao Estadão.

Em seu perfil do Instagram, Paiva costuma postar fotos ao lado do ator, compartilhando também momentos com amigos e familiares. Marcos Caruso já foi casado quatro vezes. Ele é pai de Caetano e Mari, frutos da união com a atriz Jussara Freire, com quem teve um relacionamento durante 20 anos e se separou em 1994.