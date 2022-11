A nota enviada anteriormente contém um erro de digitação no título. Segue a versão corrigida:

O ponto conquistado por Marrocos no empate com a Croácia, nesta quarta-feira, em duelo que abriu a disputa do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, foi festejado por Walid Regragui. O técnico até viu possibilidade de sua equipe sair vencedora na partida.

“A gente respeita a Croácia, é uma grande seleção. Não podemos esquecer da última Copa do Mundo. Talvez seja uma das melhores. Acho que foi um ponto importante para a gente. Estamos vivos. Conseguimos fazer o bloqueio, mas às vezes os respeitamos demais. E cansamos no final, mas é um bom resultado”, disse Regragui sobre o embate contra os atuais vice-campeões do mundo.

Entusiasmado, o técnico francês não se intimida pelo fato de ter como adversário no domingo a Bélgica, que ficou em terceiro na Copa do Mundo da Rússia. “Acho que podemos ir bem (contra os belgas). Espero que a gente possa vencer.”

Com o sonho de alcançar pelo menos as oitavas de final e repetir a melhor campanha, registrada em 1986, no México, os marroquinos vão fechar a participação na primeira fase do Mundial no dia 1º, quando terão pela frente os canadenses.