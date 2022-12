Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro do duelo entre Inglaterra e França, neste sábado, pelas quartas de final da Copa do Mundo, onde não teve uma atuação das mais discretas, com um pênalti marcado com auxílio do VAR, outro em campo – corretamente – e um número considerável de cartões amarelos. Agora, ele trabalha para tentar apitar a grande final, mas, para isso, torce para a Argentina não chegar à decisão.

A Fifa não costuma optar por árbitros do continente finalista e um jogo entre dois europeus ou um europeu contra um africano (Marrocos) abriria espaço para o brasileiro – que também bateria recorde.

No Catar, Sampaio já participou de quatro jogos: Senegal 0 x 2 Holanda, Polônia 2 x 0 Arábia Saudita e Holanda 3 x 1 Estados Unidos, pelas oitavas de final. E teve atuação elogiada. A partir do mata-mata, a Fifa define seus árbitros de acordo com o quanto acertaram na competição. Por isso, a partida entre ingleses e franceses foi importantíssima. Caso seja escolhido para mais uma, Wilton chegará a cinco apitadas, o que seria um recorde absoluto entre os árbitros do País.

Durante o confronto pelas quartas, houve certa polêmica por um suposto pênalti não marcado em Harry Kane. O VAR interrompeu o curso do jogo por um momento para checagem e, a princípio, o lance foi fora da área, o que “livrou” Sampaio de ter que rever o lance no vídeo, e a interpretação de campo contou.

No segundo tempo, Saka foi derrubado dentro da área e Sampaio marcou, acertadamente, o pênalti para Inglaterra. Momentos depois, protagonizou uma cena com o zagueiro inglês Maguire onde deu uma bronca no zagueiro, que pediu amarelo para um jogador francês em uma falta, e o mandou retornar à defesa com veemência.

A Inglaterra ainda pediu mais uma penalidade em uma disputa de Upamecano com Bellingham na grande área, onde o volante teria sido segurado pelo adversário ao girar na grande área, mas não houve irregularidade e o brasileiro seguiu o jogo corretamente.

Aos 35 do segundo tempo, marcou um pênalti com a ajuda do VAR em cima de Mount, após este ser empurrado por Théo Hernandez dentro da área. De início, ele não havia visto a infração.

Em advertências, foram quatro amarelos: três para a França e um para a Inglaterra. Aos nove minutos de acréscimo, marcou uma falta na meia lua para os ingleses, que desperdiçaram com Rashford. O jogo se encerrou logo depois.

BRASILEIROS NA COPA DO MUNDO

Os recordistas de atuações em uma única edição são José Roberto Wright, com quatro em 1990, e Wilton agora em 2022. Os únicos brasileiros a comandarem o jogo pela taça foram Arnaldo César Coelho, em 1982, e Romualdo Arppi Filho, em 1986. Já o árbitro mais vezes em ação no total e em Mundiais diferentes é Carlos Eugênio Simon, sete vezes nos campeonatos de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci foi o representante do País nas últimas duas Copas, em 2014 e 2018.

Raphael Claus é o outro brasileiro na Copa do Mundo, mas não teve as melhores atuações nos dois duelos que apitou, que foram os jogos entre Inglaterra e Irã, o qual os europeus venceram por 6 a 2, e o triunfo de Marrocos sobre o Canadá por 2 a 1, ambos na fase de grupos. Como o desempenho foi abaixo, é improvável que retorne nas semifinais ou na grande decisão.