O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer duas viagens a Estados brasileiros ainda neste mês, antes mesmo de viajar à Argentina. As primeiras visitas, porém, ainda não foram definidas.

“A meta de mais curto prazo é, já em janeiro, antes de ir à Argentina, fazer duas viagens aos Estados, para inaugurar ou dar início a programas e compromissos seus, seja habitacionais, educacionais ou saúde”, declarou Rui Costa após a primeira reunião ministerial do governo.

Lula viajará a Buenos Aires no dia 22 de janeiro para reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e para participar da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Na coletiva de imprensa, Rui Costa afirmou que entende a ansiedade pela definição de metas, mas ponderou que hoje é apenas o quinto dia útil do novo governo. “Estamos arrumando a Casa e vamos fazer esforço concentrado para, até o fim do mês, ter as equipes de primeiro escalão concluídas as nomeações”, declarou o ministro da Casa Civil.