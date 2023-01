O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), durante coletiva de imprensa nesta sexta, 6, rejeitou a ideia de que a primeira reunião ministerial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria servido para o presidente “puxar a orelha” de seus ministros, após declarações conflituosas dos auxiliares na primeira semana de governo. Costa disse que a nova gestão está “arrumando a casa” e fará um esforço concentrado para até o fim do mês concluir as nomeações das equipes do primeiro escalão.

“Não foi em hipótese nenhuma fazer algum reparo, até porque estamos no quinto dia útil de governo, ainda estaremos até o fim do mês no fluxo de nomeação ainda do primeiro escalão das equipes dos ministérios”, respondeu a jornalistas após o fim do encontro.

Costa comparou a agenda a um técnico que “que convoca seus atletas para montar uma seleção”, exibir suas diretrizes e estratégias. “De inicio ele não vai para o campo imediatamente. Primeiro lugar que ele leva o time é para auditório para conversar com equipe e mostrar o estilo dele, a tática que gosta de utilizar, uniformização da equipe com o que ele está pensando de estratégia e de ritmo. Colocar os seus convocados juntos para definir diretrizes, prioridades, ritmo – e ele quer um ritmo muito acelerado de entregas porque a fome não pode esperar, há problemas graves na saúde”, afirmou o ministro.

Transversalidade

Costa disse que a palavra mais usada na primeira reunião ministerial do governo Lula foi “transversalidade”. De acordo com ele, o combate à fome – a principal bandeira do agora presidente durante a campanha eleitoral – não é, portanto, tema de apenas um ministério. “É do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, do Desenvolvimento Social”, citou durante uma rápida entrevista coletiva depois do encontro.

“Serão ações que reúnem mais de um ministério. Vamos colocá-los juntos para definir um roteiro de propostas, precisamos combinar as iniciativas de cada ministério para termos um programa único”, enfatizou. Conforme o ministro-chefe, ficará inviável se cada uma das Pastas apresentar um programa. “Será um programa de governo, com ações de cada ministério”, disse.

Respondendo a perguntas de jornalistas sobre mais detalhes sobre como poderia ser o desenho dessa atuação, Costa pediu paciência aos profissionais da imprensa. “Entendo que passamos quatro anos sem ouvirmos nada de política e programas de governo, mas hoje é apenas o quinto dia de governo. Precisamos de pelo menos alguns dias e horas para fazer as coisas acontecerem.”