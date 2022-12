Geraldo Bubniak/AEN

O Brasil registrou na sexta feira a média móvel de 154 mortes por covid-19, atingindo o maior patamar em quatro meses. Nas últimos 24 horas, foram 282 óbitos. Os dados são do consórcio de veículos da imprensa. No Paraná houve um avanço de 27%, seguindo a tendência apresentada em quatro regiões brasileiras: Centro-Oeste (81%), Norte (21%), Sudeste (85%) e Sul (50%). Já no Nordeste há estabilidade de 11%.

A média móvel é calculada a partir da quantidade de ocorrências dos últimos sete dias. O indicador é considerado por especialistas como a forma mais eficaz de medir a evolução da doença. Em alta há 33 dias, a média móvel de mortes registra a variação de 56% em comparação com 14 dias atrás.



Os estados de Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Piauí não atualizaram os dados. Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grossi e Sergipe não registraram mortes.

Desde o início da pandemia foram 692.854 mortes causadas pela doença.

O país também registrou 70.415 casos da doença nas últimas 24 horas. A média móvel de testes positivos ficou e 239. 473 e apresenta alta, com variação de 36% em relação há 14 dias. Desde o início da pandemia foram registrados 36.150.842 testes positivos para a doença