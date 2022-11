O índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro subiu 10% na comparação anual de novembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pela Eurostat, agência de estatísticas oficial da União Europeia (UE). O dado veio abaixo da estimativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta anual de 10,4%, e marca uma desaceleração ante o avanço recorde de 10,6% registrado em outubro.

Já em relação a outubro, o CPI recuou 0,1% em novembro, primeira queda mensal do indicador desde julho do ano passado. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta anual de 5,0% em novembro, e registrou estabilidade na comparação mensal. Se confirmado, o núcleo do indicador teria avanço anual igual ao do mês passado.