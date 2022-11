O fim do imbróglio envolvendo Cristiano Ronaldo e Manchester United aconteceu dois dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo. O caso havia tomado conta do ambiente da seleção e era sempre tema nas coletivas de imprensa. Na visão do craque, a rescisão contratual entre as partes foi no “momento certo”.

“É o momento certo para procurar um novo desafio. Eu amo o Manchester United, os torcedores, isso nunca vai mudar. Desejo ao time todo o sucesso para o que resta da temporada e para o futuro”, disse o craque português, em entrevista para a Sky Sports.

O Manchester United publicou a rescisão com o atacante na última terça-feira e desejou sorte ao jogador na sequência da carreira. O atrito entre o clube inglês e o atleta estaria afetando, apesar de todas as negativas, o elenco de Portugal. Câmeras flagraram um cumprimento frio entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, que agora é seu ex-companheiro de clube.

Segundo o jornal Marca, dois times aparecem como principais destinos para Cristiano Ronaldo: o Newcastle, o que faria com que permanecesse no futebol inglês, e o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Há sondagens de outras equipes, a exemplo do Chelsea.