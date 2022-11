Após a polêmica envolvendo o Manchester United, Cristiano Ronaldo resolveu focar na Copa do Mundo. Na badalada entrevista para o jornalista Piers Morgan, o craque falou também sobre Lionel Messi, seu antagonista por muito tempo no futebol espanhol. No Mundial, há expectativa alta de ambos se enfrentarem em uma eventual final entre Portugal e Argentina.

Cristiano Ronaldo não menosprezou o seu rival. Pelo contrário, fez inúmeros elogios a Messi. “É fantástico. Como jogador, é mágico. Não sou amigo de frequentar a casa, mas é um cara que respeito muito. Só tenho coisas boas para falar sobre ele. É um cara legal e existe muito respeito entre nossas famílias. Eles são argentinos, minha namorada também é argentina”, declarou o português.

O craque colocou Messi no patamar dos melhores jogadores com quem jogou, seja a favor ou como adversário, ao longo de sua carreira. “Sim, provavelmente foi o melhor. Ele e Zidane”, apontou Cristiano Ronaldo.

O português citou ainda a possibilidade de enfrentar a Argentina em uma possível final, mas declarou preferência em pegar o Brasil. Cristiano Ronaldo tem uma longa amizade com Casemiro, volante titular de Tite. Os dois jogaram por anos e conquistaram inúmeros títulos no Real Madrid. Hoje estão juntos no Manchester United.

“Enfrentar a Argentina seria um sonho, mas quero o Brasil. Já brinquei com o Casemiro com isso. Sonhar não custa, sonho com o título a todo o momento, mas a Copa tem muitos favoritos: Alemanha, França, Argentina e Brasil, claro”, completou.

Cristiano Ronaldo afirmou também que poderá se aposentar caso conquiste a Copa do Mundo. O jogador vive um momento turbulento no Manchester United e encerrar a carreira com o título Mundial faria com que o craque terminasse no auge.

“Sim. Aposentado. 100%”, disse Cristiano, antes de revelar seus planos no futebol. “Quero jogar mais dois ou três anos, no máximo. Quero acabar aos 40. É uma boa idade. Mas não sabemos o futuro, às vezes planejamos uma coisa, mas a vida é dinâmica e as coisas mudam”, disse.

Por fim, Cristiano Ronaldo vê como aberta a possibilidade de jogar, um dia, ao lado de Messi. “No futebol, tudo é possível. Venderíamos muitas camisas juntos”, finalizou.