Cristiano Ronaldo foi reverenciado por uma série de personalidades do esporte neste domingo, após publicar no Instagram um texto no qual diz que “o sonho acabou”, referindo-se ao objetivo de conquistar uma Copa do Mundo com Portugal. O astro de 37 anos recebeu apoio de nomes como LeBron James, Pelé e Marta, além de pessoas relevantes em outras áreas fora do esporte, como o ator Jamie Foxx.

“Obrigado por ter feito a gente sorrir, meu amigo”, escreveu o perfil de Pelé em resposta às palavras emocionadas de CR7. Já o astro do basquete LeBron James foi mais sucinto e resumiu o craque português com a palavra “LENDA”, assim como Marta, a Rainha do Futebol, que reagiu à mensagem o chamando de ídolo. “Nós amamos você”, afirmou carinhosamente Jamie Foxx.

Antes da postagem, Cristiano já havia recebido uma mensagem de conforto do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que assistiu à eliminação da seleção nacional para Marrocos em um restaurante na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Após o jogo, o político falou com jornalistas e mandou o recado à grande estrela do futebol de seu país.

“Queria em especial dar uma palavra ao Cristiano: ninguém sabe o que é o futuro, mas só haverá outro Mundial daqui a quatro anos, com fase final. Pode acontecer que ele, como outros jogadores que já estão há muito tempo, não tenham oportunidade de jogar outra vez numa fase final do Mundial. Eu queria agradecer o que fez em muitos mundiais e muitas Eurocopas, a ele e a outros da equipe, o que fizeram por Portugal”, disse o presidente.

Um dos “outros da equipe” citados por Marcelo Rebelo de Sousa é o zagueiro Pepe, de 39 anos, que também viu o sonho de conquistar um Mundial acabar. O defensor do Porto desembarcou em Lisboa neste domingo e exaltou Ronaldo. “É nossa bandeira portuguesa, chega a todos os cantos do mundo. Deu sua contribuição quando foi chamado e só temos que agradecê-lo”, comentou.

Com o fim da Copa, Cristiano Ronaldo passa a ser assunto no mercado do futebol. Ele teve o contrato rescindido com o Manchester United logo no início do Mundial e está livre para assinar com um novo clube. O jornal espanhol Marca noticiou que já haveria um acerto com o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas o jogador desmentiu.