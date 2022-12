O crédito ao consumidor dos Estados Unidos cresceu US$ 27,0 bilhões em outubro, informou nesta quarta-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam alta menor, de US$ 25,5 bilhões.

O Fed ainda informou que o crescimento do crédito ao consumidor em setembro foi revisado, de US$ 25,0 bilhões a US$ 25,9 bilhões.