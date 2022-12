Após o Guarani emitir nota oficial e dizer que irá lutar para participar da Copa do Brasil, foi a vez do Criciúma se posicionar quanto à decisão da CBF e promover um sorteio entre os dois times para a última vaga no torneio nacional. O clube catarinense pediu que os ‘resultados dentro de campo sejam respeitados’.

“O Criciúma reafirma a sua legitimidade na classificação via Ranking Nacional dos Clubes (RNC) e reitera o inconformismo com a possibilidade de sorteio. Ainda reforça a vigilância constante para que os resultados obtidos dentro de campo sejam respeitados”, comunicou o clube.

Assim como o Guarani, o Criciúma afirmou que não medirá esforços para ter sua participação garantida e vê sua vaga como um direito. “O clube vem a público informar que irá lutar e não medirá esforços para que se faça valer o seu direito conquistado na defesa de seus legítimos interesses.”

O presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, admitiu surpresa e já acionou o departamento jurídico. “Fomos pegos de surpresa, mas já entramos em contato com nosso representante jurídico para não sairmos prejudicados. Vamos por vias legais buscar o nosso lugar na competição. Não somos a favor de disputas jurídicas, mas entendemos que uma lei maior não pode se sobrepor a outras menores.”

O CASO

O estado de São Paulo tem direito a cinco vagas na Copa do Brasil via competições estaduais: três pelo Paulistão, uma pelo Troféu do Interior e uma pela Copa Paulista. Os três melhores times do Paulistão que ainda não estavam classificados por outros critérios foram Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo.

Entretanto, o Ituano foi campeão do Troféu do Interior, o que deixou margem para interpretação, já que o regulamento não informou se a vaga iria para o vice-campeão ou seguiria a lista do Paulistão. Se a lista do Paulistão fosse seguida, o Guarani seria quem ficaria com a vaga. Na segunda-feira, porém, a CBF decidiu que a vaga pertence ao vice-campeão do Troféu do Interior, o Botafogo.

Além das competições estaduais, os dez melhores clubes no ranking da CBF que ainda não estão classificados por outros critérios também possuem direito a vaga. É justamente a última posição que está empatada com Guarani e Criciúma. Assim, a CBF decidiu por um sorteio entre os dois clubes, ainda sem data marcada.