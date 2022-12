Cristiano Ronaldo acabou com o suspense e, em poucas palavras, mostrou estar totalmente focado na seleção de Portugal e no objetivo de conquistar a Copa do Mundo. Em uma publicação nas redes sociais, o atacante rebateu os problemas extracampo e pediu apoio dos torcedores portugueses nas partidas finais do Mundial.

“Um grupo bastante unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal”, escreveu o atacante.

Nos últimos dias, boatos deram a entender que Cristiano Ronaldo estaria insatisfeito com o técnico Fernando Santos, por tê-lo deixado na reserva na goleada por 6 a 1 diante da Suíça, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante entrou nos minutos finais e acabou passando em branco, apesar de ter um gol anulado pela arbitragem.

A polêmica começou durante a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo foi flagrado reclamando muito do treinador ao ser substituído diante da Coreia do Sul. Fernando Santos, em entrevista coletiva, afirmou não ter ficado satisfeito com a atitude do atacante, mas minimizou o caso. No entanto, o craque português iniciou o jogo seguinte na reserva.

Cristiano Ronaldo foi substituído também nos dois primeiros compromissos de Portugal na Copa do Mundo e chegou a ser colocado no banco de reservas em uma enquete realizada pela imprensa portuguesa. Contra a Suíça, porém, foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio.

Na quarta-feira, o atacante não treinou com os jogadores reservas e ficou na academia com os titulares, o que aumentou o boato de que o jogador poderia estar querendo deixar a delegação, algo que foi negado pela Federação e, agora, pelo próprio atleta.

Cristiano Ronaldo, que viveu durante o torneio um imbróglio com o Manchester United, tenta se tornar o jogador que mais fez gols em Copa do Mundo por Portugal. Ele já marcou em oito oportunidades, contra nove de Eusébio.

Ainda em dúvida sobre sua titularidade, Cristiano Ronaldo estará com o grupo na partida diante do Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo será no sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium.