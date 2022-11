Em meio às polêmicas envolvendo seu clube, o Manchester United, o craque Cristiano Ronaldo continua sendo o centro das atenções no Catar. Além de tudo o que representa dentro de campo e do desejo em conquistar pela primeira vez uma Copa do Mundo, ele segue quebrando recordes mesmo quando não entra em campo. Nesta segunda-feira, ele atingiu os 500 milhões de seguidores no Instagram e se tornou a primeira pessoa no mundo a alcançar essa marca no mundo.

De acordo com a Hopper HQ, empresa especializada em redes sociais, Cristiano Ronaldo recebe, em média, 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 7,6 milhões) por publicação promovendo seus patrocinadores no Instagram. Ele supera o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, que ganha 1,3 milhão de euros (R$ 7 milhões) por conteúdo patrocinado.

“Chegar aos 500 milhões de seguidores no IG reforça o resultado efetivo do planejamento estratégico, a dedicação, o foco, o produto incomparável que o CR7 alcançou”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports. Em 2021, o astro português teve o post mais caro do Instagram. Segundo levantamento da consultoria Statista, o jogador cobrou, em média, US$ 1,6 milhão por post na rede social.

“O Cristiano é sem dúvidas um dos maiores nomes do esporte mundial, não apenas atualmente, mas de todos os tempos. Além de ser um atleta completo dentro de campo também é uma força gigante fora das quatro linhas. Ao alcançar a marca de 500 milhões de seguidores no Instagram , ele mostra o tamanho que é sua marca e como ele consegue se conectar à praticamente todo o planeta”, aponta Pedro Melo, dirigente do Atlético-MG, responsável pela captação e gestão de patrocínios do clube.

A explosão de novos seguidores de CR7 se deu pela campanha da marca de luxo Louis Vuitton ao lado de outro craque do futebol mundial, Messi, da seleção argentina. A conta do meia do Paris Saint-Germain também ganhou milhões de novos seguidores e chegou a 376 nesta manhã.

Armênio Neto, especialistas em novos negócios da indústria do futebol e que atua na captação de marcas junto a atletas e empresas, esses números mostram o alcance e reconhecimento global do atleta.

“Também reforçam o fato de que os grandes ícones do esporte transcendem o campo de jogo e, por isso, são interessantes para grandes empresas. Mais até do que as suas próprias equipes. De Neymar Jr a Messi, de LeBron James a Virat Kohli (ídolo indiano do Cricket, com mais de 220 milhões de seguidores no Instagram), a cada dia – e a cada novo contrato assinado – fica mais claro que a frase ‘players are the new players’ não só é verdadeira, mas também um direcionamento estratégico para o marketing de marcas globais”, acrescenta.