Com Cristiano Ronaldo de olho em mais recordes pessoais, Portugal entra em campo para confirmar os 100% de aproveitamento na fase de grupos na Copa do Catar. O desafio é diante da Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 12h, no Education City Stadium. O ex-atacante do Manchester United quer se tornar o maior artilheiro da seleção portuguesa. Hoje, tem oito gols, um a menos do que Eusébio, ídolo dos anos 1960. Do outro lado, Son Heung-min, atualmente no Tottenham, precisa de um gol para se tornar o sul-coreano com mais gols em Copas do Mundo. Ele disputou o Mundial em três oportunidades e fez três gols. Com isso, está empatado com Ahn Jung-Hwan e Park Ji-Sung.

Portugal chega no confronto na liderança do Grupo H, com seis pontos, após ter vencido Gana (3 a 2) e Uruguai (2 a 0), e com a classificação já assegurada. A equipe portuguesa foca, agora, em confirmar o primeiro lugar. A Coreia do Sul, por sua vez, tem apenas um ponto, conquistado no empate por 0 a 0 com o Uruguai, que é o lanterna, após perder na última rodada para Gana por 3 a 2. Para conseguir a classificação, terá de vencer e torcer para o Uruguai bater Gana pelo mesmo placar.

Será a segunda vez que as seleções se encaram em uma Copa do Mundo. Coreia do Sul e Portugal se enfrentaram 2002 e, diante de sua torcida, os sul-coreanos venceram por 1 a 0. Agora, chegam pressionados a repetir o triunfo para sonhar com a vaga, diante de um rival tranquilo com a vaga antecipada.

O técnico Fernando Santos não poderá contar com três jogadores na seleção portuguesa. Todos se lesionaram durante os primeiros jogos: o zagueiro Danilo Pereira, o lateral Nuno Mendes e o atacante Otávio. O treinador não pôde convocar ninguém nas vagas dos lesionados e terá de se virar com o que tem no plantel.

Como já está classificado, Portugal ainda poderá poupar algumas de suas principais peças, casos de João Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e até mesmo Cristiano Ronaldo. Não está descartada a possibilidade de colocar uma equipe inteira reserva. Conhecido por ser um fominha, porém, o camisa 7 deve estar em campo.

“Ronaldo vai treinar e, se estiver pronto, vai jogar. Acho que são 50% de chances. Decidiremos depois de vê-lo em nossa sessão de treinamento. Acho que Ronaldo tem um grande respeito pelo povo e jogadores sul-coreanos. Vamos tomar a melhor decisão possível sobre ele”, disse de forma reticente, Fernando Santos.

A Coreia do Sul não poderá contar com o técnico Paulo Bento, que foi expulso após o apito final na derrota diante de Gana. O treinador será substituído pelo seu auxiliar, Sérgio Costa, que colocará o que tem de melhor em campo nesta sexta-feira.

“Sendo sincero, vamos enfrentar uma das melhores gerações do futebol português, que tentará ficar em primeiro lugar no grupo, e tudo isso traz obviamente grandes dificuldades ao nosso time, mas ao mesmo tempo um enorme desafio. Vamos tentar corresponder da melhor maneira a esse desafio. Eu estou confiante que os nossos jogadores têm toda a capacidade, vamos lutar até o último minuto e acredito nos nossos jogadores”, comentou o treinador, otimista.