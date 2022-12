O atacante Cristiano Ronaldo já definiu o seu futuro após a Copa do Mundo do Catar e o seu destino vai ser o Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornal “Marca”, da Espanha, o jogador português acertou um contrato de dois anos e meio e integra a nova equipe a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

O valor da transação, que inclui também aditivos econômicos por meio de patrocinadores, pode chegar às cifras de 200 milhões de euros (algo que gira em torno de R$ 1,09 bilhão) de acordo com o jornal espanhol. Ao fim do contrato, em junho de 2025, Cristiano Ronaldo vai estar com 40 anos.

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Catar já foi cercada por polêmica em função da sua crise de relacionamento com o Manchester United. O contrato com o clube inglês acabou rescindido levando os holofotes de seu momento conturbado para o convívio da seleção de Portugal.

Em campo, o jogador também foi alvo de críticas por seu comportamento. Ele não gostou de ter sido substituído no jogo com a Coreia do Sul pela fase de grupos e a sua reação irritou os torcedores portugueses.

O Al Nassr atualmente é comandado pelo técnico Rudi García, que recentemente trabalhou no futebol francês comandando o Lyon. O elenco do time saudita conta com o brasileiro Talisca.

A opção pelo futebol árabe, de acordo com o jornal espanhol tem uma relação direta com o aspecto econômico levando em conta o fato de o jogador está em sua fase final de carreira. Como as ofertas de grandes clubes da Europa não apareceram, o jogador português optou em mudar de ares e iniciar um novo ciclo jogando no Al-Nassr.