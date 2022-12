Depois de surpreender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, prepara-se para tentar repetir a dose contra a Argentina. “Vamos armar um plano de jogo para tentar nos contrapor a uma equipe que tem excelentes jogadores”, prometeu o treinador.

”Mas somos uma equipe que tem talento. Tanto que conseguimos chegar à semifinal em dois Mundiais consecutivos. Queremos seguir adiante. Queremos estar na final. Nós, croatas, somos um povo apaixonado por futebol. Temos o direito de sonhar que podemos vencer a Copa do Mundo”, declarou Dalic.

O treinador, contudo, admitiu que jogar mais de 120 minutos em duas partidas seguidas não está sendo fácil para a Croácia, que chegou à semifinal da Copa do Mundo superando Japão e Brasil nos pênaltis.

“Sim, tem sido cansativo chegar à prorrogação em duas partidas. Estamos esgotados, mas estamos na semifinal da Copa e seguimos fortes com força, energia e entusiasmados, assim que estamos. Vamos dar tudo como temos feito em todas as partidas anteriores. Temos conseguido nos recuperar depois das partidas e contra a Argentina será o mesmo. Não termos problemas de lesões no time titular, todos estão em forma, descansando, e não tem cansaço”, enfatizou.

Croácia está fazendo história em Mundiais. A seleção chega a sua segunda semifinal consecutiva e continua com o objetivo de conquistar o primeiro título. Contra a Argentina, no entanto, é considerada azarão, assim como foi diante do Brasil.

O treinador ainda fez uma análise do que se espera da equipe de Lionel Scaloni, que também superou a Holanda nos pênaltis. No entanto, nas oitavas de final, passou pela Austrália com uma vitória por 2 a 1.

“Temos analisado a partida da Holanda contra a Argentina e nos damos conta do que é capaz de fazer a Argentina. Messi está em muito boa forma de novo. É um jogador muito efetivo, o time joga de maneira compacta, uma seleção extraordinária e equilibrada. Tem suas próprias armas e sabemos que querem dar tudo amanhã (terça-feira). Não esperava uma reação da Holanda contra a Argentina, e amanhã estaremos compactos, fortes, e como disse antes, para ambas as seleções será uma partida crucial. Para a Argentina sei que é uma pressão grande, tem um grande número aqui de torcedores. Vamos jogar a semifinal contra uma das grandes equipes do mundo e vamos desfrutar disso”, completou.

Argentina e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.