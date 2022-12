Vice-campeã em 2018, na Copa da Rússia, a Croácia está mais uma vez no mata-mata no Catar e volta a campo nesta segunda-feira, às 12h, pelas oitavas de final. Apesar da classificação, os croatas apresentaram um futebol abaixo do esperado e tentam melhorar o desempenho diante do Japão, uma das grandes surpresas desta edição. A partida será realizada no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Brasil e Coreia do Sul, que jogam mais tarde, às 16h.

O Japão chega com muita moral para as oitavas, pois avançou na liderança do Grupo E, com seis pontos. Apesar de uma derrota inesperada para a Costa Rica, por 1 a 0, a seleção asiática venceu nada menos do que Espanha e Alemanha, ambas por 2 a 1. Já a Croácia conquistou a vaga ao ficar em segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos. Goleou o Canadá, por 4 a 1, e empatou sem gols com Marrocos e Bélgica. Está invicta.

No lado do Japão, que busca vaga nas quartas pela primeira vez, o técnico Hajime Moriyasu prometeu um time ofensivo, com a mesma postura que apresentou diante de alemães e espanhóis. O seu único desfalque é o zagueiro Itakura, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Tomiyasu. O meia-atacante Kubo é dúvida por conta de um desconforto muscular e Doan aparece como opção.

Moriyasu pediu mais agressividade ao time e alertou para a qualidade da Croácia. “Teremos que ter mais pressão sobre o adversário. Teremos que ser mais agressivos, nossa intenção não era jogar defensivamente contra Alemanha e Espanha. Não é nossa intenção agora também. A Croácia pode jogar de maneiras diferentes, temos que estar preparados”, alertou.

Já o técnico Zlatko Dalic terá força máxima e não deve realizar mudanças, repetindo o time croata pelo terceiro jogo seguido. Apenas Modric e Lovren estão pendurados e ficarão de fora de uma eventual quartas de final se forem advertidos novamente.

Dalic pediu atenção e humildade à seleção da Croácia para esta partida. “Não dá para achar que haverá jogo fácil contra um time que derrotou dois campeões mundiais, como a Alemanha e a Espanha. Sabemos da força mental e das qualidades dos japoneses e teremos que ter atitude e nunca subestimar nosso adversário”, advertiu.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO X CROÁCIA

JAPÃO – Shuichi Gonda; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Maya Yoshida; Junya Ito, Hidemasa Morita, Ao Tanaka e Yuto Nagatomo; Ritsu Doan, Daizen Maeda e Daichi Kamada. Técnico: Hajime Moriyasu.

CROÁCIA – Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

ÁRBITRO – Ismail Elfath (Estados Unidos).

HORÁRIO – 12h.

LOCAL – Al Janoub Stadium, em Al Wakrah.