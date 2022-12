O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Mateus Vital por três temporadas. A confirmação veio após uma foto do jogador, ao lado de seus agentes, na Toca da Raposa II viralizar nas redes sociais. O Corinthians, o ex-clube do atleta, ficará ainda com 50% dos direitos em uma futura venda.

Comandado por Ronaldo, o Valladolid havia tentado a contratação de Mateus Vital por empréstimo junto ao Corinthians no meio do ano, mas a tentativa acabou sendo frustrada com a negativa da diretoria alvinegra, que aceitou a proposta apresentada pelo Cruzeiro, clube também sob direção do “Fenômeno” como o “homem forte” do futebol do clube – dono de 90% da SAF.

Revelado pelo Vasco, Mateus Vital chegou ao Corinthians em 2018, e defendeu o clube em 179 partidas, marcando 14 gols. Foi emprestado para o Panathinaikos, da Grécia, em 2022, e retornou a pedido do técnico Vítor Pereira.

No Corinthians, viveu o melhor momento em 2018, quando foi essencial na conquista do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras.

O meia é o segundo reforço confirmado pela equipe celeste, que anunciou também o zagueiro Neris, que estava no futebol da Arábia Saudita. Além do defensor, estão próximos: o goleiro Anderson (Athletico), o lateral Igor Formiga (Ponte Preta), e o atacante Rafael Bilu (Criciúma).