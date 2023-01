Franklin de Freitas

Esta terça-feira (31) deve ser chuvosa no Paraná. O tempo fica instável em quase todas as regiões, com possibilidade até de temporais localizados na parte da tarde. Em Curitiba, o dia fica com muitas nuvens e chance de chuva desde o fim da manhã.



Na quarta-feira (1), o tempo apresenta uma diminuição na instabilidade atmosférica. Contudo, ainda são esperadas algumas chuvas no Estado. Preferencialmente a partir da tarde, setores desde o Noroeste, Norte e parte do Leste, com maiores possibilidades no desenvolvimento de nuvens de chuva. As temperaturas na Capital não sobem tanto.