A capital do Paraná, Curitiba, foi indicada como uma das 12 cidades brasileiras para participar do Programa Turismo Futuro Brasil. Promovido pelo Sebrae e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a ação teve início em setembro de 2022 e contou com 79 inscritos de todo o País. Do Estado, 20 cidades participaram, sendo que Rio Negro e Pato Branco alcançaram a segunda fase do edital.



O Programa tem o propósito de incentivar e apoiar a elaboração ou a implementação de estratégias de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).