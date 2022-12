Reprodução/SMCS

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) da Prefeitura de Curitiba lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 5/2022. Serão contratados profissionais para várias áreas, principalmente médicos. As inscrições começam nesta quarta-feira (7/12).

No caso dos médicos, o PSS é para as seguintes especialidades: clínico geral, anestesiologista, cirurgião vascular (ecografia vascular com Doppler), de família e comunidade (20h e 40h), gastroenterologista, pediatra e psiquiatra.

O novo processo seletivo prevê, ainda, contratações de musicoterapeuta e cirurgião dentista. Os salários variam de R$ 4.096,46 a R$ 18.190,00, em contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e válidos por 12 meses, renováveis por igual período.

Os interessados têm até a próxima quarta-feira (14/12) para inscrição. Basta acessar o site da Feas.

Gestão

A Feas administra o Hospital Municipal do Idoso, o Hospital do Bairro Novo, o programa Saúde em Casa, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), 13 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a Unidade de Estabilização Psiquiátrica Casa Irmã Dulce.

Também faz a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha, Complexo Regulador, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Central de Transporte Sanitário e Central Saúde Já Curitiba.