Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas)

Curitiba terá um fim de semana sujeito a pancadas de chuva neste sábado (11) e domingo (12). Ao menos é o que afirma o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em sua previsão para a região da capital paranaense.

No sábado (11), o tempo será instável e mais pancadas de chuva ocorrem sobre o Paraná. As temperaturas diminuem um pouco os valores máximos, ou seja, o calor ameniza em função das chuvas. O risco de temporais segue mais alto durante o período da tarde, porém é mais favorável a ocorrência de pancadas fortes de chuva com raios. Em Curitiba, as temperaturas oscilam entre 17ºC (mínima) e 25ºC (máxima).

No domingo (12), o tempo segue instável nas áreas mais ao norte e leste do Paraná. Ainda chove de forma localizada, principalmente entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro. As temperaturas voltam a apresentar uma elevação mais expressiva em todo o Estado. Em Curitiba, as temperaturas oscilam entre 17ºC (mínima) e 25ºC (máxima).