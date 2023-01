Região da Avenida Visconde de Nacar, ontem (Franklin de Freitas)

A forte pancada de chuva na tarde desta terça-feira (17) voltou a alagar bairros e ruas de Curitiba. Na segunda-feira a região mais afetada foi a Oeste, especialmente na CIC e Tatuquara. Nesta terça, o Centro, Rebouças, Vila Izabel, Fanny, Parolin, Lindóia, Água Verde, Boqueirão e CIC tiveram pontos de alagamento.



Em pouco mais de uma hora e meia, Curitiba registrou quase 30 mm de chuva. No dia anterior foram mais de 50 mm. O volume das primeiras semanas de janeiro se aproximam da média de todo o mês, que é de pouco mais de 185 mm.



A Capital vem registrando momentos de chuva forte desde o fim de semana. Essa situação é típica do verão, com pancadas esporádicas, provocadas pela alta umidade e as temperaturas mais altas.



Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quarta-feira (18) o céu fica encoberto em Curitiba. Mas a chuva deve dar uma trégua.



O interior do Paraná continua bastante abafado em todos os setores, e a partir da tarde áreas de instabilidade se intensificam e produzem pancadas de chuva localizadas e rápidas. Não se descarta ocorrência de tempestades. No litoral fica com muitas nuvens e com chuvas mais fracas.



Ontem, a Prefeitura de Curitiba publicou um alerta em seu site. “Cada vez mais fortes e intensas por causa das mudanças climáticas do planeta, as chuvas de verão colocam as cidades em alerta constante para o risco de inundações. Frente a esse desafio global com impacto imediato na vida urbana local, a Prefeitura de Curitiba trabalha constantemente para prevenir enchentes”, diz o texto.



Além das ações do poder público municipal, é essencial que a população faça sua parte, e não descarte entulhos e outros resíduos em rios e córregos, o que causa o assoreamento dessas áreas.

Por mês, 290 toneladas de entulho e lixo são recolhidos pelas equipes Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) nos rios e córregos da cidade.