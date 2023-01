Franklin de Freitas

As pancadas de chuva típicas de verão estão praticamente diárias em Curitiba neste início de ano. Mas, nos últimos dias, as pancadas estão vindo fortes. Na segunda-feira (16) alagamentos e quedas de árvores foram registradas na Capital.

Nesta terça-feira (17), novamente uma pancada forte de chuva veio no meio da tarde, acompanhada por trovoadas. Não durou muito, mas foi suficiente para provocar transtornos. Na região Central de Curitiba, nas imediações da Avenida Visconde de Nacar, as águas do Rio Ivo subiram e invadiram a pista, que mais parecia um rio.

Segundo o boletim da Defesa Civil Municipal, Curitiba recebeu em uma hora a precipitação acumulada de 29,2 mm de chuva registradas na estação Meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel, e rajadas de vento de 33,8 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Foram registradas até o presente momento as seguintes ocorrências:

Alagamento.

02 Solicitações via fone 156 e 153

Rua Ulisses Vieira , Vila Isabel

Rua Alferes Poli , Rebouças

Quedas de árvores e galhos :

13 Solicitações de queda de árvores e galhos, registradas pelo fone 156:

Rua: Doutor Luiz Fernando Castro Ballão, Campo do Santana

Rua Cidade Alto Paraná, Pinheirinho

Rua Ayrton Greiffo, Campo Comprido .

RUA LUIZ PARIGOT DE SOUZA, Portão

Rua Luiz Parigot de Souza, Portão

Rua Coronel José Gomes do Amaral, Água Verde

RUA SANTA CATARINA, Água Verde

RUA RIO DE JANEIRO, Água Verde

RUA RICARDO NEGRÃO FILHO, Portão

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Rebouças

RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, CIC

RUA DEPUTADO ESTEFANO MIKILITA, Portão

RUA PAULO SETUBAL, Hauer

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas localizadas nesta segunda-feira para Curitiba , e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.



Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).*

Segunda-feira

O boletim da Defesa Civil na manhã desta terça, mostrava que em 24 horas, Curitiba recebeu 52 mm de chuvas, segundo os dados da estação pluviométrica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) do bairro Umbará. O levantamento foi divulgado nesta manhã de terça-feira,17 de janeiro, no boletim da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, das 8 horas.

A chuva acumulada e em grande volume provocou alagamento de várias ruas pela cidade. A prefeitura registrou ao menos 43 solicitações, principalmente nos bairros localizados mais ao Sul do município.

Na quarta-feira (18), poucas alterações nas condições atmosféricas no Paraná. Continua bastante abafado em todos os setores, e a partir da tarde áreas de instabilidade se intensificam e produzem pancadas de chuva localizadas e rápidas. Não se descarta ocorrência de tempestades. No litoral fica com muitas nuvens e com chuvas mais fracas.

Raios

Muitos raios nesta tarde em vários setores do Paraná. Salientando que esta é um situação bem típica de verão no Estado: chuvas a partir da tarde, com descargas atmosféricas.