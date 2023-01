O Perobal/UEL

Voltado para estudantes e egressos da Rede Estadual de Educação do Paraná, o Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina (CEPV-UEL) está com as inscrições abertas. Os interessados devem ler com atenção as regras previstas no edital conjunto Sebec/Proex nº 002/2022, disponível na página do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec). As aulas têm início no dia 10 de abril.

Os interessados têm dois caminhos para as inscrições e concorrerem a uma das 450 vagas que estão sendo ofertadas para este ano. Destas, 200 vagas são para o período vespertino (14h às 18h) e 250 para o período noturno (19h às 23h).

A primeira opção está disponível até o dia 30 de janeiro e é voltada para portadores do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal. Estes candidatos devem estar com o cadastro ativo e regular. O resultado deste processo seletivo será divulgado por meio de edital, às 17h, no dia 1º de fevereiro.

Em seguida, entre os dias 31 de janeiro e 17 de fevereiro, tem início o prazo de inscrições para os candidatos que desejam participar da seleção com base na análise socioeconômica. Este processo seletivo é conduzido pelo Sebec e tem início no dia 31 de janeiro, permanecendo aberto até 17 de fevereiro.

O trabalho feito pelo Curso Especial Pré-Vestibular da UEL pode ser acompanhado pelas redes sociais e pelo site do CEPV.