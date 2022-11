A época do Natal, tirando a parte comercial, sempre chega carregada de emoção e nostalgia. Hora de confraternizar, abraçar, estar com quem se ama e se agarrar a lembranças que aquecem o coração. Nesse período, tudo pode ser motivo para fazer aflorar os mais singelos sentimentos. Todos ficam mais sensíveis e suscetíveis, então, prepare o lencinho, pois a nova animação em curta-metragem da Disney, O Presente, vai te pegar de jeito.

Produção integra a campanha Celebrando a Magia, da Disney em parceria com a instituição Make-A-Wish, e exalta os rituais familiares que ganham força no Natal. Através deles, as pessoas conseguem manter uma ligação mais estreita com seus familiares, passando de geração em geração alguns detalhes que podem parecer pequenos e sem valor, mas que têm a força para estreitar laços.

Última parte da trilogia Da Nossa Família Para a Sua, O Presente traz de volta a família de Nicole, que esteve nos dois primeiros trabalhos, se preparando para os festejos de fim de ano. A história dessa vez destaca a relação entre irmãos, sob o olhar ingênuo da pequena Ella. E tudo gira em torno de um Mickey Mouse de pelúcia, que conecta o passado, presente e futuro. Enquanto o irmão mais velho, Max, dá o brinquedo para confortar Ella à noite, ela, a pequena, por sua vez, se conecta com o bebê recém-nascido através do brinquedo.

A canção original A Little More é interpretada por Jessica Darrow, voz de Luisa Madrigal (Encanto). Na versão em português, Fabi Bang interpreta a música Um Pouco Mais.

Anteriores

O primeiro curta da trilogia foi Lola, lançado em 2020, e mostra a ligação de Nicole e sua avó Lola se aprofundando com o ritual das festas de fim do ano. A sequência veio ano passado, Pai de Coração, com Nicole adulta e seus filhos, Max e Ella, em momento de mudanças familiares.