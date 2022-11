Alphonso Davies entrou para a história do futebol canadense ao marcar o primeiro gol da seleção de seu país em uma Copa do Mundo, mas não conseguiu desfrutar do momento. Após alimentar as esperanças da nação com a bola colocada na rede com pouco mais de um minuto de jogo contra a Croácia, viu os adversários reagiram e teve de assimilar uma dura derrota por 4 a 1, resultado que eliminou o Canadá do Mundial.

“Estou desapontado com o resultado. Não é nada fácil ter de lidar com isso”, lamentou o jogador do Bayern de Munique. “Nós fizemos o nosso melhor, lutamos durante toda a partida. Agora, nos resta olhar para frente e focar na próxima partida. Quem sabe não conseguimos alguns pontos”, completou, já pensando no jogo de despedida, contra Marrocos, na próxima quinta-feira.

Apesar da eliminação, a seleção canadense ainda tem o que almejar, pois tem uma história bem curta quando o assunto é Copa do Mundo. Até a estreia no torneio do Catar, havia participado apenas de uma edição, em 1986, no México, onde perdeu os três jogos da fase de grupos, para União Soviética, Hungria e França, e acabou eliminada. Diante de tal cenário, o objetivo contra os marroquinos será conquistar a primeira vitória em um Mundial, ou ao menos somar o primeiro ponto.

“Estou orgulhoso do que alcançamos nesta noite, pois fizemos história para nosso país”, disse o inglês John Herdman, treinador do Canadá. “Os jogadores estarão desapontados amanhã. Ainda estarão sentindo a dor da eliminação, mas teremos que olhar para frente. Nós temos um grande contra o Marrocos, uma partida enorme para o Canadá, no sentido de que há muito pelo que jogar.”, completou.

Conseguir uma despedida honrosa, contudo, não será fácil, pois a seleção marroquina mostrou muita qualidade ao surpreender os favoritos do Grupo F. Depois de empatar sem gols com a atual vice-campeã Croácia, venceu a Bélgica por 2 a 0 neste domingo.