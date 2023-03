Divulgação

Mulheres reais, autoestima, saúde física, feminismo e empreendedorismo serão tema do Mês da Mulher do Shopping Jardim das Américas (Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63) neste mês de março. Na programação, a exposição fotográfica “Mulheres Reais”, a roda de conversa “Nós, VOZ, Elas”, o Aulão Fit Neon e ainda um Estúdio de Fotografia Móvel. Todas as atividades são gratuitas.

A Exposição “Mulheres Reais” será no 2º Piso, com abertura nesta quarta-feira (8). São registros sensíveis e sinceros de mulheres plurais, todos feitos pelas lentes da fotógrafa Daniele Antunes, que há 13 anos fotografa mulheres para mostrar que a beleza vai muito além de seus corpos, não importando o biotipo, idade ou característica, a beleza da mulher é única.

Já na quinta-feira, 9 de março, às 19h, também no 2º Piso, as mulheres poderão participar da Roda de Conversa “Nós, VOZ, Elas”. Um bate-papo sobre feminismo, empreendedorismo, combate à violência contra a mulher, direitos das mulheres, luta contra o capacitismo, entre outros temas. A mediação será de Dani Antunes, que contará com as convidadas Dra. Camila Oliveira, Lurdinha Silva Lima, Larissa Hack, Tuani Vieira e Bee Reis.

No dia 14 de março, será a vez do Aulão Fit Neon, pela primeira vez em horário noturno, das 19h às 21h, no Terraço do Edifício Garagem. O Aulão é em parceria com a academia Smart Fit e para participar não precisa ser aluno, é aberto a todos. Será uma grande festa neon, com decoração temática, iluminação especial, em que todos estão convidados para dançar com os professores no Fit Dance e brincar com as tintas neon que serão distribuídas durante o evento.

O Estúdio de Fotografia Móvel é um projeto da fotógrafa Dani Antunes, que trará a experiência de ensaio em estúdio para o Shopping. A ação acontecerá no dia 17, das 17h às 20h, no 1º Piso. Também será nossa parceira a loja Ella’s Cosméticos, que vai disponibilizar um momento de beleza para as participantes. As clientes vão ganhar uma maquiagem básica e uma foto profissional. As vagas são limitadas – mais informações em breve no site e redes sociais do Shopping.

Para encerrar, o SEBRAE, junto com o grupo Flores do Jardim das Américas, vai trazer uma palestra gratuita sobre empreendedorismo feminino e o fortalecimento da mulher. Será no dia 18 de março, das 8h30 às 12h30, no Cinema Cineplus – 2º Piso e é aberta ao público.