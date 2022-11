O meia Frenkie de Jong admitiu que o setor de criação da seleção da Holanda, do qual é um dos responsáveis, não foi bem no empate, por 1 a 1, com o Equador. O jogador do Barcelona não economizou críticas e prevê melhoras para o jogo desta terça-feira frente ao Catar na terceira e última rodada do Grupo A.

“Não fomos suficientemente bons com a bola e na construção das jogadas. Não vimos os espaços e não encontramos os jogadores livres de marcação. Havia soluções, mas nos cometemos muitos erros técnicos. Demais para estar nesse nível. A solução estava disponível, mas não a encontramos. Não é tão fácil corrigir este defeito, mas temos de buscar uma alternativa.”

De Jong aposta no poder de sua equipe, que soma 17 partidas sem derrota. “Marcamos muitos gols, estamos invictos e temos quatro pontos na Copa do Mundo. Estamos em uma boa posição. Falamos muito o que queremos fazer e melhorar depois da partida contra o Equador. Todos nós temos confiança. Agora depende de nós. Defensivamente nós estamos bem. Se não estivermos focados, cada jogo pode ser difícil neste Mundial.”

O meio-campista confia que o melhor da Holanda ainda estar por vir no Catar. “”Acho que temos um grande time, uma grande seleção e temos comprovado mais de uma vez. Amanhã vamos focar para ganhar o jogo e ser o primeiro do grupo.”

De Jong destaca a orientação do experiente técnico Louis Van Gaal. “Ele é muito claro nas instruções que nos dá. Ele nos dá excelente análise do jogo do adversário e como neutralizá-lo. O mesmo de sempre, não mudou.”

Questionado sobre seu futuro e se poderia se transferir para o Manchester United, De Jong foi direto em sua resposta. “Estou em uma Copa do Mundo, não vou falar de clubes”, disse o jogador, que revelou estar sofrendo com dores na garganta e pouco sono por causa um resfriado.

Com quatro pontos, a Holanda divide a liderança do Grupo A com o Equador. Senegal soma três, enquanto o anfitrião Catar perdeu os dois jogos disputados.