A Argentina já sentiu na pele o que é ser surpreendida na Copa do Mundo. A equipe sul-americana começou o torneio perdendo da Arábia Saudita, por 2 a 1. Apesar do tropeço, conseguiu se recuperar e confirmar a primeira posição do Grupo C. O susto já foi digerido pelos jogadores. De Paul, por exemplo, pediu pés no chão para a equipe nas oitavas de final e citou as eliminações precoces de Alemanha e Bélgica.

“Não está sendo uma Copa do Mundo fácil. Vimos a Alemanha e a Bélgica fora, a Espanha perdeu ontem (quinta-feira). Terminar em primeiro depois da derrota na estreia teve um valor importante para mostrarmos o poder de reação do grupo. Foram dias duros, mas creio que positivos”, avisou.

De Paul lembrou também a derrota para a Arábia Saudita e afirmou que a equipe cresceu com o revés. Na sequência da Copa do Mundo, a Argentina derrotou México e Polônia, ambos por 2 a 0. “Foi positivo perder no primeiro jogo, pois a gente se viu em uma situação que não estávamos acostumados. Há tempo não perdíamos, mas aí você vê o caráter e o grupo que somos. Era momento de levantarmos e encontrarmos uma solução, pois a equipe sempre foi a mesma de sempre e jamais duvidamos internamente”, explicou.

O meia ressaltou o alívio de conseguir a classificação, pois permitiu um breve momento de relaxamento ao lado dos familiares. “Sinceramente, com o México aproveitei nada, já que tínhamos que ganhar. Da Polônia um pouco mais, mas tínhamos que ser os primeiros. Acho que ontem foi o primeiro dia que pude desfrutar, pois vimos a família, tomamos mate e vimos os jogos tranquilos. Quando tudo terminar, e a vida é feita de momentos, vou dar mais valor ao que estamos vivendo. Mas há tanta responsabilidade de carregar um sonho nosso e dos argentinos, que não permite-se desfrutar isso. Da minha maneira, acho que tenho desfrutado”, concluiu.

Nas oitavas de final, a Argentina encara a Austrália no sábado, às 16h (horário de Brasília), no Ahmad Bin Ali.