A atriz Débora Falabella se casou com o diretor Fernando Fraiha em São Paulo no último sábado, 19. O casal reuniu familiares e amigos em uma casa de shows no centro da capital paulista. A atriz e os convidados publicaram vídeos e fotos da cerimônia no Instagram.

Os registros compartilhados nos stories da atriz e dos convidados mostraram toda a movimentação durante a festa, inclusive o casal, que assumiu o relacionamento em dezembro do ano passado, dançando e trocando carinhos.

A atriz Andréia Horta, que é grande amiga de Débora, postou fotos da cerimônia, em que aparece com outras amigas famosas, como Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Bianca Comparato.

“O maravilhoso casamento da grande amiga onde dancei tanto que a sandália chegou sem sola”, escreveu Andréia. “Vocês brilharam! Minha bochecha estava doendo de tanto rir de felicidade!!!”, acrescentou.