Jamal Musiala foi um dos poucos destaques da Alemanha na Copa do Mundo do Catar. Mesmo com apenas 19 anos, o jovem meia-atacante do Bayern de Munique mostrou que pode ser peça vital para novos ciclos da seleção, basta ganhar um pouco mais de experiência. E ele quer usar a queda do país no Mundial como lição para a carreira.

“No momento, ainda é difícil encontrar as palavras certas. Essa Copa do Mundo deveria ser mais para nós, planejamos muito mais”, escreveu em seu Twitter o jogador, que poderia ter ajudado a Alemanha a ter feito mais gols no embate decisivo com a Costa Rica.

Apesar da vitória por 4 a 2, a tetracampeã acabou caindo no saldo de gols. Precisava de mais cinco bolas na rede naquele dia e Musiala ficou no quase em duas oportunidades, carimbando a trave em ambas. Ainda deu uma assistência e foi quem mais procurou criar jogadas ofensivas, por vezes parado com faltas duras.

“A decepção é grande agora. Vou processar essa experiência nas próximas semanas e usá-la para aprender com ela”, garantiu. “Em 2023 vou atacar com toda a motivação. Muito obrigado por seu grande apoio e mensagens, isso significa muito para mim”, agradeceu ao apoio que vem recebendo.

Campeão em 2014, o ex-lateral Philipp Lahm bateu bastante na atual seleção. Reclamou da falta de experiência e que o time se preparou apenas ao longo da competição. Apesar de não perdoar quase ninguém, reconheceu os méritos de Musiala.

“Tem muita técnica, segura muito bem a bola e é imprevisível no último terço do campo”, disse Lahm, ao jornal alemão Zeit, antes de tentar tirar o peso das costas do jogador e dar uma “dica” também em tom de cobrança.

“Entendo porque o adoram, mas para ser uma estrela mundial tem que jogar em alto nível por pelo menos cinco anos, ser responsável direto pelos sucessos dos times onde joga”, enfatizou. “Ele ainda não atende esses critérios.” Musiala quer usar a primeira experiência em Copa do Mundo justamente para crescer no Bayern e ser uma estrela da seleção.