O déficit comercial da zona do euro foi de 26,5 bilhões de euros em outubro, informou nesta sexta-feira, 16, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da região. No mesmo mês de 2021, houve superávit de 600 mil euros na região da moeda comum. Na comparação anual, as exportações tiveram alta de 18,0% em outubro, mas as importações avançaram bem mais, 30,7%. Já na comparação mensal, após ajustes houve queda de 0,4% nas exportações em outubro e baixa de 3,2% nas importações. A Eurostat também informa que o déficit comercial da zona do euro de outubro, após ajustes, ficou em 28,3 bilhões de euros. Em setembro, ele havia sido de 36,4 bilhões de euros, neste caso. Com informações da Dow Jones Newswires.