“Será um jogo de 11 contra 11. Não são 11 Messis, é um só. Para mim é o melhor que existiu, mas vamos tentar evitar que ele consiga jogar.” O zagueiro Degenek, um dos mais experientes do elenco australiano, usou um discurso para tentar minimizar a importância que o camisa 10 argentino exerce para sua seleção. Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como segunda colocada do Grupo D, a Austrália pensa agora em como se armar taticamente para o duelo deste sábado.

Após obter a vaga com um triunfo sobre a Dinamarca por 1 a 0, a seleção da Oceania trabalha a parte psicológica para não deixar o amplo favoritismo do rival fazer a diferença.

“Sabemos que esta equipe está cheia de estrelas, incluindo também Dybala e Lautaro Martínez, outro grande jogador. A Argentina sempre foi uma seleção de grande tradição”, comentou Degenek.

Nascido na Croácia, o zagueiro falou que a idolatria por um jogador como Messi não pode ser ampliada e levada para o campo. O defensor valorizou a classificação da Austrália para as oitavas de final e disse que este deve ser o sentimento do elenco.

“Não é uma honra jogar contra o Messi porque ele é apenas um ser humano. A honra, na verdade, é estar jogando as oitavas de final de um torneio como a Copa do Mundo”, disse o jogador, que atualmente defende o Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Outros pontos foram alvo de comentário do atleta na entrevista coletiva desta quinta-feira. Ele citou que os erros cometidos no Catar já foram assimilados e falou sobre a derrota na estreia (goleada de 4 a 1) para a França como um grande ensinamento para os australianos.

As vitórias sobre a Tunísia e a Dinamarca deram mais solidez à equipe e Degenek garante um desempenho consistente para tentar levar a Austrália a uma sonhada fase de quartas de final.

“A partida (contra a Argentina) será completamente diferente. Obviamente, temos tempo para nos preparar, e o faremos. Mas de novamente, são dois estilos de futebol completamente diferentes. França joga de uma forma, a Argentina jogará de outra”, afirmou.