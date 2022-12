A demanda dos consumidores por crédito cresceu 2,1% na margem em novembro, após alta de 1,7% em outubro, informou nesta segunda-feira, 12, a Boa Vista. Com o resultado, o indicador acumula alta de 5,1% em 2022 e de 5,2% em 12 meses.

“A elevação observada na margem pode estar associada aos eventos de fim de ano, que costumam aquecer o consumo e consequentemente, a demanda por crédito, que foi forte até aqui, apesar de que vai encerrar o ano com uma taxa de crescimento menor em comparação ao ano passado” afirma o economista da Boa Vista Flávio Calife, em nota.

Nas aberturas, a empresa registrou aumento de 3,6% no segmento de crédito financeiro, que sobe 16,3% em 2022 e 10,4% no acumulado de 12 meses. A categoria não financeiro teve alta de 1,1% na margem em novembro e acumula quedas de 2,4% no ano e de 6,6% em 12 meses.

A demanda dos consumidores por crédito teve alta de 0,2% em novembro, em relação ao mesmo mês do ano anterior, puxada por uma expansão de 10,4% na categoria financeiro. A demanda na categoria não financeiro caiu 6,6% no mês, na comparação interanual.

Em 2023, a empresa alerta que a tendência é de arrefecimento da demanda por crédito, devido à alta dos juros e ao aumento da taxa de inadimplência.

O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas feitas por empresas a CPFs na base de dados da Boa Vista.