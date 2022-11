Considerada um ícone de beleza em Hollywood nos anos 1990, quando estrelou seus principais filmes, Demi Moore completa 60 anos de idade nesta sexta-feira, 11.

Apesar de nos últimos anos não ter participado de muitos longas de sucesso, chamando mais atenção por suas declarações sobre como superou o vício em drogas ou o relacionamento com os ex-maridos, Ashton Kutcher e Bruce Willis, é possível relembrar seus trabalhos marcantes. Confira alguns a seguir.

Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990)

Ao lado de Patrick Swayze, a atriz protagonizou a cena em que o casal molda um vaso de argila, considerada um clássico do cinema. Na trama, sua personagem perde o amor de sua vida quando ele reage a um assalto. Do outro lado, como diz o título, o homem tenta entender o que acontece no pós-morte, e vai ser ajudado pela mediunica interpretada por Whoopi Goldberg, em outra atuação marcante. O longa foi responsável por lançar Demi Moore definitivamente ao estrelato.

Questão de Honra (1992)

Como a capitã Joanne Galloway, a atriz contracena com Tom Cruise e Jack Nicholson no longa de mais de duas horas sobre o julgamento de um suposto crime por parte de integrantes da marinha dos Estados Unidos.

Proposta Indecente (1993)

Um casal recebe uma oferta tentadora de um bilionário: US$ 1 milhão para que ele passe uma noite com Diana, a personagem de Demi Moore. Aceitar a proposta ‘indecente’, como diz o título, porém, pode trazer situações indesejadas para seu relacionamento.

Striptease (1996)

O filme mostra a reviravolta na vida de uma mulher que se torna stripper para ter novamente a guarda de sua filha. À época, as cenas provocantes e de nudez chamaram bastante atenção do público e dos meios de comunicação, mas a crítica, em geral, acabou sendo negativa. “Reconheço que parte do público pode ir ao cinema só por isso [ver a atriz sem roupa], mas o roteiro mistura comédia, assassinato e corrupção, além de destacar a bela relação entre mãe e filha”, afirmava Demi Moore, que era considera a atriz mais bem paga de Hollywood na ocasião, recebendo US$ 12,5 milhões pelo longa, à Folha de S. Paulo em 1996.

Extra: Feitiço do Rio (1984)

Apesar de ter sido gravado quando ainda em início de carreira e longe de ser protagonista, a atriz esteve em um filme passado no Brasil, e estrelado por Michael Caine. O personagem do ator, que vive no País, recebe um amigo que se divorciou recentemente e os dois planejam uma viagem ao Rio de Janeiro com suas filhas e a esposa restante, que de última hora desiste de ir para pensar melhor em seu matrimônio.

Demi aparece como filha do protagonista. À época, a atuação rendeu elogios da crítica Sheila Benson, do Los Angeles Times, que definiu o longa como “uma comédia sexual de muito brilho, risos e sem nenhuma classe”: “Demi Moore faz o seu papel como a filha de Michael Caine ficar sombriamente interessante, provando que é perfeitamente possível tirar a roupa e manter o mistério”.