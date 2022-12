O ator e diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, está internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde deu entrada no dia 26 de dezembro. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o quadro de saúde é grave, pois Dennis está com septicemia, que é uma infecção generalizada.

A assessoria do hospital divulga somente que o diretor está realmente no centro médico, mas não esclarece o quadro clínico.

“Hospital CopaStar informa que o paciente Dennis de Carvalho está internado desde o dia 26 de dezembro, sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar”, informa o comunicado oficial.

Trajetória

O paulistano Dennis Carvalho, que nasceu em 27 de setembro de 1947, começou sua trajetória artística ainda criança. Com apenas 11 anos de idade, o garoto integrou o elenco da novela Oliver Twist, na TV Paulista. Na sequência, também partiu para dublagem, sendo dele a voz de um dos personagens mais queridos das décadas de 1960 e 1970, o pequeno cabo Rusty, do seriado Rim Tim Tim.

De lá para cá, seguiu na carreira de ator, conquistando papéis importantes na Globo, onde permaneceu por mais de 40 anos, além de passar pelo teatro.

Em 1974, interpretou o vilão da novela Ídolos de Pano, na Tupi, com Tony Ramos vivendo o mocinho da história. E pulou para trás das câmeras, um caminho natural para a curiosidade do artista.

Dennis dirigiu tramas como Selva de Pedra (1972), Roda de Fogo (1986), Fera Ferida (1993) e Celebridade (2003), e foi ator em Brega & Chique (1987), Mico Preto (1990), O Mapa da Mina (1993), Pátria Minha (1994), História de Amor (1995).