Júlia Zanatta (PL): discurso armamentista. reprodução Twitter

A deputada federal Júlia Zanata (PL) publicou uma foto em que aparece com uma metralhadora e uma camiseta com a imagem de uma mão com quatro dedos atingida por três tiros. Junto com a foto, ela publicou um texto exaltando a indústria das armas.

